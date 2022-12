Dentro y Fuera: primer EP de Geezly.

“Dentro y Fuera” dispone de los temas: Promesa, Vaina cara, Ruleteo, Pastilla, Recuerdo, Goza, Que rico y Gracias papá Dios. Este EP cuenta con productores y compositores tales como Dimelo Waldo, Miseal On The Beat, Imperio Records, Jay Elite, Drin Alien, y Mo The Wizard. En ese mismo orden, los visuales contaron con la dirección Interplanet.