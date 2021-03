MARTHA LUNA, TRASCIENDE BARRERAS JUNTO A SU GRAN TALENTO

¿Quién es Martha Luna? Martha Luna, es una experta en moda. Distinguida por crear Estilos a grandes famosos, por ser inspiración en mujeres a través de su historia de vida, creativa y empresaria. Creadora de la organización sin fines de lucro Sisterhood of Faith. Tiene su propia compañía de Consulta de vestimenta llamada Style by Luna. Crear Style by Luna, se ha convertido en su nuevo estilo de vida. Luego, de conseguir entrar por mérito propio, al “International Style Institute” y certificada por Condé Nast, realizó curso de estilismo de moda, vendría la cosecha de éxitos en su carrera. En 2017, es contactada por el canal de televisión “Food Network”, para vestir a la famosa chef Tregaye Fraser, quien sería su primera celebridad. Luego en 2018, conocería a su primer artista de Reggaetón, Brytiago, donde es ella quien le crea su estilo y la primera que logra en realizarlo. Cabe destacar, que es el primer artista latino en caminar la semana de la moda en New York Fashion Week, año 2009; Hecho que se le retribuye participación a Martha Luna.