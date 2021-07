Todas las decisiones del Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los sentidos. Cada ganador e invitado, si lo hubiere, podrá tener que firmar una liberación de responsabilidad. Si el ganador resulta no ser elegible; si no se puede notificar al ganador como determinado en estas Reglas Oficiales, o si el ganador no recoge el premio según indicado en estas Reglas Oficiales, se considerará como si el ganador hubiese rechazado el premio, y el Patrocinador seleccionará a un nuevo ganador si el tiempo lo permite. Para reclamar premios, ganadores serán requeridos proveer al Patrocinador identificación aceptable y recoger premios como instruido(s). Ganador(es) no puede(n) sustituir el premio pos su equivalente en efectivo o por un crédito. El premio no se reemplazara si es perdido o robado. El premio no puede ser cedido o transferido por el (los) ganador(es). Incentivos y rebates no aplican, además no se permiten órdenes especiales. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir a su discreción cualquiera o todos los premios con cualquier artículo o servicio de valor semejante o mayor. El Patrocinador se reserva el derecho de modificar o terminar esta promoción por cualquier razón incluyendo si existe fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor más allá del control del Patrocinador que dañe la integridad de la promoción, determinado por el Patrocinador en sola discreción. El Patrocinador podrá descalificar a cualquier persona que se considere haya violado estas Reglas Oficiales o cualquier otro elemento de la promoción. El(Los) participante(s) está(n) de acuerdo en: (a) estar sujeto(s) a las Reglas Oficiales y a las decisiones del Patrocinador, y (b) liberar y mantener en paz y a salvo al Patrocinador, el(los) Co-Patrocinador(es) y a sus respectivas matrices, filiales, estaciones, subsidiarias, y contratistas independientes, y a sus respectivos directores, funcionarios, empleados, y agentes, inclusive a las agencias de publicidad y promoción, de cualquier y toda responsabilidad con respecto a la aceptación, posesión o uso (o el mal uso) de los premios y/o de la participación en la promoción. Todo impuesto (federal, estatal, y local), cuotas (registro de vehículo, gasolina, mantenimiento del vehículo, seguro, inspecciones, titulo y licencia), y cualquier otras cuotas y gastos relacionados con el recibimiento y uso del vehículo son la responsabilidad exclusiva del ganador y es posible que se requiera que el ganador prepare formularios de impuestos. Si el ganador ha recibido otros premios del Patrocinador durante el año actual, y si el valor total de dichos premios excede $600, el ganador tendrá que proveer su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Impuestos para recibir el premio. Estas Reglas Oficiales están sujetas a las leyes del Estado donde se ubica el Patrocinador, haciendo caso omiso de los principios de conflicto de leyes. Para obtener la lista de ganador(es) la cual estará disponible después de que termine la promoción, envíe a “La X 96.3, El ritmo de New York te regala un Auto Nuevo cortesía de Mazda of Lodi. – Lista de Ganadores”, a la dirección antes indicada, un sobre por separado con estampilla postal pre-pagada y dirigida a usted mismo. Para obtener una copia de estas Reglas Oficiales, mande por favor un sobre por separado con estampillas postales pre-pagadas, a “La X 96.3, El ritmo de New York te regala un Auto Nuevo cortesía de Mazda of Lodi – Reglas” y dirigido a usted mismo a la dirección antes indicada.