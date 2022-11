Cómo Bryan Arion está allanando el camino para los actores mexicanos

En medio de todo este caos, Bryan logró distraer y entretener a sus seres queridos actuando escenas de películas. Explica que fue a través del cine que pudo “escapar” y finalmente experimentar la paz. Bryan hizo esto con frecuencia hasta que él y su madre huyeron a los EE. UU., donde tenían un pariente lejano. Estar en un país seguro finalmente le dio más espacio para explorar sus esfuerzos creativos y desarrollar muchas habilidades. Desde que comenzó su carrera profesional, Bryan apareció rápidamente en varios videos musicales, comerciales y programas de televisión, incluidos Days of Our Lives de NBC, The Last Ship en TNT y la serie de Netflix, Selena: the Series.