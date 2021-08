DASH FLASH Y SU MÁS RECIENTE ÁLBUM “BENDECIDO”.

El neoyorquino Dash Flash, sigue escalonando a paso firme en la música latina; ahora, estrena su nuevo álbum llamado “Bendecido”, que fue lanzado el pasado 20 de julio.



Dash ,venía anunciando el lanzamiento de este disco, que está compuesto por canciones como, “Bendecido”, producida por Beat Cartel; “Le gusta” con quien hizo un Ft junto a Feefa &Amvisciouz, “Mami dice” producida por It official; “Mi destino”, junto a Feefa &Amvisciouz, “Mami dice” producida por It official; “Mi destino”, junto a Jay Gwuapo. Y así mismo, “Undercover”, “Candela”, “En la Calle'', dos Bonus: “Ella me da” y “Aerial Strike”. Esta es la lista que conforma este álbum prometedor y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales del artista.