“LO QUE NO TE MATA, TE HACE MÁS FUERTE

Ama de casa, víctima de bullying y maltrato, sufrió de depresión y como consecuencia, llegó a pesar 193 libras. Fueron muchos los factores que influyeron para que Mónica sufriera de obesidad y sobrepeso. Desde muy joven, emigró a Estados Unidos, junto a sus hijos Dailan, Dailin e Ivander Pimentel (quien actualmente es su Manager, Fotógrafo y Asesor), con el fin de sostener a su familia y poder darles una vida digna; No contó con un apoyo económico de ninguna índole, era madre soltera y por tal motivo, se veía en la necesidad de tener dos trabajos, olvidando lo importante que es para una persona estar bien física y emocionalmente. Y no solo eso, enfrentar y superar el “miedo” que la hizo callarse ante el mundo

Luego de su divorcio, mantuvo varias relaciones donde fue víctima de humillaciones y discriminacion. En 2016, muere su padre, a partir de ahí empieza a sufrir depresión, se convierte en dependiente de pastillas para poder estar “bien” y “estable”. No consumía alimentos, su apetito era nulo, lo que le permitió perder 30 libras, y a pesar de que fue en un momento duro, aquí empezaría para Mónica Bethancourt su “nueva vida”.

Bethancourt, decidió no depender más de pastillas para estar bien consigo misma y quitarles el poder que tenían sobre ella. Empezó a seguir una alimentación saludable, realizar actividades físicas y evitó el sedentarismo. Perdió en total 60 libras, que le han permitido promover un estilo de vida saludable, lleno de seguridad y poder sobre sí misma.

Hoy , en las redes sociales es conocida por su apariencia física y dejando ver a una mujer consciente y que reconoce que las personas no deben aceptarse por la imagen que proyecten, si no por quienes son en realidad. Por ser una mujer resiliente, que tuvo la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecida.Fiel reflejo de “aquello que no te mata te hace más fuerte”; y precisamente superar todas esas adversidades es lo que le permitió a Monica Bethancourt conseguir sus metas.