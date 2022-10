Alejandro Tinoco, el experto en e-commerce que revoluciona el mercado latinoamericano.

Alejandro Tinoco comentó que su interés por los negocios surgió desde temprana edad. “Fui muy ambicioso y sentí una atracción por todo lo que se relaciona con los negocios; el dinero, la influencia, la libertad, el poder elegir cuándo, dónde y cómo poder hacer algo; mi interés surgió principalmente por las ventas; me fascinaba y aun me fascina el hecho de poder convencer a alguien que, aunque aún no lo sepa, necesita mi producto y tengo algún valor que ofrecerle; con el tiempo fui aprendiendo y desarrollando esa habilidad y como todo, al obtener resultados con un producto tras el otro, me mantuvo motivado”. @alejotinoco relató “mi primer negocio de hecho fue en la secundaria y mi viaje empresarial comenzó en Miami cuando tenía solo 13 años y comencé a vender gomitas colombianas importadas (Trululus) en séptimo grado; mi enfoque siempre ha sido el margen de ganancia que pueda generar un producto, de hecho, es el mismo enfoque que tienen nuestras tiendas de Amazon actualmente; mi mamá tenía acceso a un distribuidor exclusivo en Miami para restaurantes y era el único lugar donde vendían estos dulces, lo cual me daba exclusividad del producto; dicho producto generaba aproximadamente 400 por ciento de retorno; de un momento a otro tenía una pequeña empresa; yo comercializaba estos dulces en mi colegio y contaba con amigos en otros colegios que vendían mis dulces y ganaban una comisión; eso me permitió no solo ganar bastante dinero para esa edad, sino también generar un ingreso pasivo con un promedio de $150 a $200 por semana y experimentar la libertad de poder salir a comer, invitar a chicas al cine, ahorrar para videojuegos, todo sin depender o pedir dinero a mis padres; al mismo tiempo, aprendí a generar ingresos online con Ebay (Mercado Libre), comprando productos a bajo precio y revendiéndolos”. Para concluir, @alejotinoco dijo que el reto más emblemático durante este proceso fue el dejar de compararse con los demás.