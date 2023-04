Alejandro Mendoza Llopis da pasos agigantados en su carrera como cinematógrafo

Alejandro Mendoza Llopis afirma que recibir esta nominación le dio un giro total a su propia perspectiva al darse cuenta de que su trabajo no solo había calificado entre los mejores, sino que fue el ganador. “Esa es la importancia de siempre creer en ti, lo digo yo que a tan corta edad tuve la oportunidad de ganarme un Emmy, y hasta hace unos años no me creía lo suficientemente creativo para vivir en este mundo”, agrega Llopis.