‘’ALEJANDRO GIANNI, EL EXITOSO CREADOR DE CONTENIDO QUE INSPIRA EN REDES SOCIALES AL CRECIMIENTO DE EMPRESAS’’

‘’Siempre me ha gustado crecer. Siempre me ha gustado aprender e implementar conocimientos nuevos y la gerencia siempre me ha gustado. Fue así, siempre creciendo poco a poco con la marca. Fue de verdad algo inesperado al principio, pero ya luego, con todo el trabajo y toda la constancia que tuve con la marca, nos hace estar aquí actualmente’’- Alejandro Gianni