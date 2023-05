Sintoniza 107.5 AMOR para la oportunidad de ganar cuatro boletos a Walt Disney World y disfrutar de unas vacaciones merecidas en familia

El sorteo comienza el 24 de abril de 2023 a las 7:00 am ET y finaliza el 5 de mayo de 2023 a las 9:00 am ET. Abierto a residentes legales de los condados de Miami-Dade/Broward y Palm Beach, Florida, mayores de 18 años. Participantes podrán ganar solo una (1) vez en la promocion presente. Nulo donde esté prohibido. Sujeto a las reglas oficiales en www.univision.com/radio/miami-wamr-fm . Patrocinador: Univision Radio Florida, LLC.