Somos Univision Deportes MacAllen 1530 AM

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES

6 AM - 10 AM - Buenos Días America

10 AM - 1 PM - El Tiradero

1 PM - 2 PM - Acción Centroamerica

2 PM - 4 PM - Contacto Deportivo

4 PM - 5 PM - Regiolandía Radio

5 PM - 6 PM - Los Campamentos

6 PM - 7 PM - Locura Deportiva

7 PM - 8 PM - En Boca de Leon

8 PM - 10 PM - Tribuna Interactiva

10 PM - 12 AM - Futbol Club

12 AM - 1 AM - Contacto Deportivo

1 AM - 2 AM - Linea de Cuatro

2 AM - 5 AM - El Tiradero (Replay)

5 AM - 6 AM - En Boca de Leon