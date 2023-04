Latino Mix te lleva al concierto de Anuel AA

Llega el concierto Legends Never Die con Anuel AALlega uno de los exponentes del Reggaetón más conocidos del momento. No te pierdas la gira, Legends Never Die con Anuel AA esta 18 de mayo en el Allstate Arena. You dont want to miss this show. Sigue escuchando a Omarcillo a través de Latino Mix de 1pm – 7pm para la oportunidad de ganar tu doble acceso al concierto. Win the experience of a lifetime, solo en Latino Mix 93.5 FM.