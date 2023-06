No te pierdas "The Trilogy Tour" este noviembre

Don’t miss out on the hottest concert of the decade. Llegan en un solo escenario, Pitbull, Ricky Martin, y Enrique Iglesias en su gira “The Trilogy Tour.” November 1st, you have a date at the Unted Center in Chicago. Baila, canta y disfruta en una noche llena de éxitos y mucho ritmo.Tune into Omarcillo, Monday through Friday from 1pm – 7pm on Latino Mix 93.5 FM for your chance to win your passes to the hottest show ever. Boletos a la venta este jueves 8 de junio por TicketMaster.Disfruta de las baladas de Enrique Iglesias o los éxitos de pop de Ricky Martin. Que no se le olvide los ritmos pegajosos de Pitbull. Todos en un solo escenario.Regístrate poren www.ticketmaster.com desde hoy hasta el domingo 4 de junio para la oportunidad de comprar boletos antes de que se agoten.