Llega el cantante más sexy del Reggaeton, Maluma

Llega el artista mas sexy y exitoso del Reggaeton, Maluma. No te quedes fuera del concierto más hot del año. Maluma llega en su gira “Don Juan” al Allstate Arena este 12 de octubre. Keep listening to Omarcillo from 1p – 7pm all week for your chance to win your tickets to this mega show. Boletos a la venta este viernes 26 de mayo por ticketmaster.Regístrate para la oportunidad de ganar boletos VIP aquí.