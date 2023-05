Latino Mix is hooking you up to the best tickets

Latino Mix 93.5 FM is celebrating Concert Week by giving you the chance to win tickets to the hottests concerts this summer.

Sigue escuchando a Omarcillos de 1pm-7pm toda la semana, para la oportunidad de ganar boletos para los conciertos de Snoop Dogg, Bacilos, Pepe Aguilar, Angela Aguilar, Arcangel, Alejandro Fernandez y Marco Antonio Solis.