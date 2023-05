Llega el "Rey de la Bachata" al Allstate Arena

Llega el “Rey de la Bachata,” Romeo Santos al Allstate Arena este 24 de octubre. Don’t miss out on the greatest concert of the year. Romeo Santos llega con su gira “Formula Vol. 3” y va a hacerte cantar y bailar toda la noche. Get ready Chicago because you aren’t going to want to miss this. Sigue escuchando a Omarcillo toda la semana de 1pm – 7pm para tu oportunidad de ganar boletos. No te pierdas en concierto más sexy del año.