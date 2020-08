Familias con niños en las escuelas públicas de Chicago, tienen hasta el viernes 7 de agosto para decidir si prefieren que sus hijos tomen clases remotamente o programa hibrido (clases en escuela y a distancia). El Distrito recomienda dos días de clase en las escuelas y tres días clases a distancia, pero no es la decisión oficial. Quienes decidan aprendizaje remoto, tendrán que esperar al próximo trimestre para elegir clases en persona. Las Escuelas Públicas de Chicago emitieron un comunicado este lunes diciendo que nada es más importante que la salud de sus estudiantes y que las escuelas no abrirán el 8 de septiembre, si los oficiales de salud no consideran es saludable hacerlo.