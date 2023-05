Win your tickets to see Jhayco with Latino Mix

Desde la Isla del Encanto, llega en cantante Jhayco, mejor conocido como Jhay Cortez, en su gira “Viva Rockstar Tour 2023.” Jhayco llega a Chicago este 4 de octubre al Rosemont Theater. Jhayco llega cantando todos sus éxitos como “Dakiti,” “Memorias,” “Donde CRJ” y muchos más. Get ready for the hottest concert of the season. Prepárate para gozar y mover todo el cuerpo. Latino Mix te da la oportunidad de ganar tu doble entrada al concierto. O regístrate aquí para la oportunidad de ganar.