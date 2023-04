Amor 106.7 FM te invita al Chicago Salsa Festival

Prepárate para el Chicago Salsa FestivalEste 24 de junio el ritmo de la Salsa invade al Allstate Arena. No te pierdas a los Grandes de la Salsa como Willie Colon, El Gran Combo, Tito Nieves, Grupo Niche, Jerry Rivera, Rey Ruiz, Los Adolescentes, Oro Solido y Tony Vega. Te no pierdas una noche de gozadera total. Sigue escuchando a Mau Mauricio de 6 am – 10 am y a Vicky Aguilera de 10am - 3pm para tu oportunidad de ganar tu acceso doble a esta pachanga o compra tus boletos ya. Nos vemos este 24 de junio en El Chicago Salsa Festival en el Allstate Arena.