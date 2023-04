Amor te invita al concierto de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner llega a Chicago y Amor 106.7 FM te invita al concierto. No te pierdas a la Leyenda de la Balada en el Rosemont Theatre este 27 de abril con su gira “Ya Te Echo de Menos.” Con el mismo carisma y amor de siempre, llega cantando todos sus éxitos como "La Cima del Cielo", "Me Va a Extrañar", "Déjame Llorar" y "Será".Escucha a Mau Mauricio todas las mañanas de lunes a viernes a través de Amor 106.7 FM para la oportunidad de ganar boletos y además la oportunidad de conocer a Ricardo Montaner en persona.Pero eso no es todo, escucha a Vicky Aguilera durante el medio día quien te la oportunidad de ganar boletos especiales en la "Fila de Vicky."Escucha Amor 106.7 FM por tu radio o a través del Euphoria App para tu oportunidad de ganar.Te invita Amor 106.7 FM.