Algunas ideas de ultima hora para San Valentin!

Todavia no sabes que regalarle a tu pareja este 14 de Febrero?

No te preocupes, aqui te dejamos unas ideas muy faciles, economicas y muy romanticas!

Si planean quedarse en casita, decora la mesa y cocina algo muy rico. Si no eres fan de la cocina no importa! Ordenen su comida favorita y despues de comer pongan una peli que les guste a los dos. No hay nada como estar comodos en casita <3