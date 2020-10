­¡Participa y Gana con Fast Play!

Cada Paquete incluye lo siguiente:

1 - Folleto de Fast Play

1 - $10 Royal Treasure - $500,000 lo que podrías ganar

1 - $5 Shapphire Seven - 250,000 lo que podrías ganar

1 - $3 Ticket for the Cure - 50,000 lo que podrías ganar

1 - $3 The end of Alzheimer's Begins with Me - $50,000 lo que podrías ganar

2 - $2 $250,000 jackpot - $25,000 lo que podrías ganar