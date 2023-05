Llega el Palomazo Norteño y Que Buena te invita

Llega el Palomazo Norteño a Chicago y La Que Buena 105.1 FM te invitaLlega el Palomazo Norteño: En Peligro de Extinción - Cantando Juntos al Rosemont Theater este 25 de agosto.Por primera ves en una tarima, juntos; Lalo Mora (ex Invasores), Eliseo Robles (ex Ramon Ayala), Raúl Hernández (Cadetes de Linares) y Rosendo Cantú (ex Tigres del Norte.) Sigue escuchando a Chuy González de 7pm a 12am para la oportunidad de ganar boletos. Se la llamada afortunada cuando el te lo indique.