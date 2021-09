Disfruta del concierto de Alejandro Fernandez Entre las Primeras Filas

Todas las decisiones del Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los sentidos. Cada ganador y cada invitado del ganador, si lo haya, podrán tener que firmar una liberación de responsabilidad. Si el ganador resulta no ser elegible; si el Patrocinador no se puede poner en contacto directamente y personalmente con el ganador dentro del tiempo determinado en estas Reglas Oficiales; si el ganador no se encuentra disponible para viajar en las fechas determinadas y recibir el premio; si no devuelve las liberaciones requeridas por el Patrocinador como instruido; o si el ganador no recoge el premio como indicado en estas Reglas, se considerara como si el ganador hubiese rechazado el premio y el Patrocinador podrá seleccionar a un ganador nuevo si el tiempo lo permite. Para reclamar premios, ganadores serán requeridos proveer identificación aceptable al Patrocinador y recoger premios come sean instruidos. Ganador no puede sustituir el premio por su equivalente en efectivo o un crédito. El premio no se reemplazará si es perdido o robado. El premio no puede ser cedido o transferido por el ganador. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir a su discreción cualesquiera o todos los premios por cualquier artículo o servicio de valor similar o mayor a su entera discreción.