Desde España reportan que ambos clubes "tienen informes positivos" del mexicano para un futuro fichaje.
Los jugadores de la Tri que han dejado huella en el futbol mexicano.
Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays vs. Seattle Mariners se enfrentan en la Serie de Campeonato de la MLB.
El cuadro de Javier Aguirre sufrió su peor y más escandalosa derrota a 8 meses del Mundial 2026.
Fundado el 12 de octubre de 1916 en la Ciudad de México, el equipo cuentas con millones de seguidores y es uno más exitosos y emblemáticos del futbol mexicano.
Estas son las primera 20 Selecciones Nacionales que han clasificado al Mundial.
El Tri y los Cafeteros se enfrentan el sábado en Arlington de cara al Mundial 2026.
Los dos cracks colombianos fueron los autores de los goles que le dieron la victoria a los cafetaleros sobre el Tri en un amistoso jugado en 2012 en Miami.
El actual jugador del Bayern Munich se ha convertido en la gran figura del equipo cafetalero, rival del Tri este sábado.
El Tri ha encontrado en el estadio de los Cowboys su segunda casa, aunque en ocasiones se ha convertido en la ‘casita del terror’.
Hace más de dos décadas, ambos representativos nacionales disputaron el máximo título del continente a nivel de selecciones.
La penúltima Fecha FIFA del año espera tener varias emociones alrededor del mundo.
La Selección Mexicana enfrentará a los cafeteros en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 y es un buen momento para recordar este vital triunfo.
¿Recordabas a estas grandes figuras cafetaleras que brillaron en México?
Club Guadalajara tiene un nuevo jugador número uno en el ranking de valor en el mercado.
Rayados tiene una de las plantillas más costosas y aquí te presentamos los jugadores mejor valuados del equipo.
Así se desarrolló el partido entré Pumas y Chivas en C.U. Partido en el que los de Guadalaja se llevó el triunfo por goleada.
Los Cuartos de Final del Apertura 2023 generaron debate entre la afición.
Desde broncas hasta mensajes en desplegables y canciones ha hecho parte de los juegos entre el Rebaño y los universitarios.
El equipo más mexicano y, para muchos, el más querido de la Liga MX; para muestra está la afición de estos famosos.
Camilo Vargas, portero del Atlas y un fijo en la portería cafetalera, encabeza la lista de ausentes en la convocatoria.
El futbolista de Pumas perdió a su mascota, de nombre Halo y de raza Beagle, en San Miguel de Allende.
Se dan a conocer los precios de los boletos para asistir al encuentro entre Cruz Azul y América de la Jornada 13 de la Liga MX.
Las Águilas y el Rebaño Sagrado empatan en amistoso durante la Fecha FIFA con el primer gol de Javier Hernández a los azulcremas incluido.
El futbolista dio la cara por el Tri Sub-20, pero fue retirado por sus compañeros en plena entrevista.
El defensor del Rebaño cayó mal y debieron acomodarle el brazo izquierdo; de manera increíble continuó en el partido.
El director técnico de la Selección Mexicana no tuvo miramientos sobre la actuación de sus futbolistas ante Colombia.
El delantero mexicano admitió que como ante lo colombianos serán los partidos a partir de ahora de cara al Mundial 2026.
Pese a revisión en el VAR, estas fueron las decisiones del árbitro que no favorecieron al Tri en Cuartos de Final del Mundial Sub-20.
Casi al finalizar el partido del Mundial Sub-20, entre Argentina y México, se aprecia cómo el estratega de la albiceleste calla a su colega mexicano.
Se recomienda discreción: salen a la luz impactantes detalles en el caso de la denuncia penal contra Omar 'N'.
El exfutbolista profesional enfrenta esta situación, según da a conocer abogado de la víctima.
Además, el director técnico de la Selección Mexicana comentó dos cosas que le llaman la atención de los Sub 20 que juegan el sábado ante Argentina.
Señala que, aun sin marcar, el delantero mexicano cumple un rol fundamental para el rendimiento ofensivo del club rossonero.
Toma nota: esto es todo lo que debes saber para comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA.
Los Leones del Atlas siguen soñando con ser campeones del mundo, su próximo rival será Francia o Noruega.