Taylor Swift nos lleva a través de su carrera en “The Eras Tour”

No solo eso, sino que trajo artistas invitados como Gracie Abrams y beabadoobee para abrir los conciertos del 1 y 2 de abril, y a Gayle y MUNA para la función del 31 de marzo.

El catálogo de canciones que Swift nos presentó en The Eras Tour incluyó no solo sus más conocidos éxitos, sino también canciones que se han vuelto favoritas de sus fans aunque no hayan formado parte de los sencillos más vendidos a lo largo de su carrera. Con 44 canciones, se aseguró de ilustrar a fondo cada uno de sus álbumes y la identidad que distingue a cada uno de ellos.