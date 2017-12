Crecen llamados para que representante imputado de agredir a su empleada renuncie tras informe que lo incrimina

Legisladoras del Partido Nuevo Progresista (PNP) pidieron este viernes la renuncia del representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz luego de que una investigación de ese cuerpo confirmara que el legislador golpeó a una de sus empleadas.

La representante Yashira Lebrón afirmó que “el informe es claro y establece que él fue quien golpeó a su empleada. No hay espacio en esta Cámara para actos de violencia contra la mujer, ninguno. Por eso hoy solicitamos su renuncia inmediatamente”.

“Es hora que el representante Rodríguez tome en consideración lo que es mejor para la Cámara de Representantes, su familia y sus constituyentes”, dijo Lebrón.

Por su parte, la representante Jackeline Rodríguez agregó que “hace poco más de una semana solicitamos su renuncia y hoy reiteramos ese pedido. Acciones como las que están imputadas no pueden ser toleradas en ninguna parte. Nunca he tolerado y jamás toleraré este tipo de conducta. Me uno al pedido de renuncia y espero que la misma sea de manera inmediata”.

Las declaraciones de las legisladoras surgen luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, recibiera anoche el informe del investigador de ese cuerpo, Ernie Cabán, sobre las imputaciones que se le habían hecho a Rodríguez Ruiz de que había agredido a una empleada, identificada como Soniel Torres Suárez.



publicidad

"En la conclusión del informe se establece que conforme a la investigación realizada y la prueba documental y testifical evaluada se concluye que el autor del incidente de violencia domestica contra la empleada de la Cámara de Representantes fue el representante Ramón Luis Rodríguez", dijo Cabán en declaraciones que reprodujo el diario Primera Hora.



Expulsaron al representante Rodríguez Ruiz del caucus PNP en la Cámara Univision Puerto Rico 0 Compartir



"Es una agresión donde se empleó fuerza y violencia contra la dama", agregó Cabán.

Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando la empleada de Rodríguez Ruiz lo denunció por violencia de género pero luego se retractó.

El legislador negó las imputaciones en una conferencia de prensa que hizo hace una semana y llevó a Torres Suárez a la misma, y la mujer dijo entonces que el legislador "no tiene que ver" con los hechos de violencia denunciados.

“Yo hice declaración jurada de los hechos, que sí ocurrieron, pero el representante no tiene que ver con los hechos. Quiero que me dejen en paz”, dijo entonces Torres Suárez.

El presidente de la Cámara, Johnny Méndez, pidió entonces a Torres Suárez a identificar al agresor pero ésta no lo hizo.



A Rodríguez Ruiz también se le imputa haber empleado a personas a cambio de que le devolvieran parte del sueldo pagado y haber cometido irregularidades en donativos políticos.

Rodríguez Ruiz fue expulsado la semana pasada del caucus del PNP en la Cámara y tanto Méndez como numerosos colegas del cuerpo y hasta el gobernador Ricardo Rosselló le han pedido la renuncia.