Gobernador Ricardo Rosselló escuchó explosión de NY cerca de su hotel y dijo que está bien

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien está de visita en Nueva York dijo este lunes a través de las redes sociales que escuchó la explosión que estremeció la zona cercana a Times Square esta mañana y que él está “bien”.

"Escuché una explosión cercana al hotel en Nueva York. Todo apunta fue un atentado terrorista. Estamos bien. Condenamos todos los actos de terror", dijo Rosselló en su cuenta oficial en Twitter.

"Continuamos con la agenda de trabajo en Nueva York. Los mantendremos al tanto de nuestras gestiones en beneficio de Puerto Rico", agregó en otro tuit posterior.



La explosión ocurrió este lunes en la céntrica estación de Port Authority, uno de los principales puntos de trasbordo del transporte público de la ciudad, cerca de Times Square, y la policía tiene a un sospechoso bajo custodia.

El sospechoso es el único herido por la explosión, confirmó la policía, aunque su vida no corre peligro.

Medios locales indicaron que el hombre, que no fue identificado, llevaba adosado a su cuerpo un segundo artefacto explosivo que no estalló, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.

El suceso se registró minutos antes de las 8:00 de la mañana hora local, coincidiendo con la hora del masivo desplazamiento de neoyorquinos a sus lugares de trabajo.





Rosselló, por su parte, viajó el domingo a Nueva York para reunirse con las entidades independientes que colaboran en la revisión del informe Build Back Better sobre la reconstrucción de la isla tras los daños que causó el huracán María el pasado septiembre.



publicidad

El miércoles Rosselló irá a Washington para seguir gestionando un trato preferencial para la isla en la reforma tributaria que los republicanos intentan aprobar en el Congreso.