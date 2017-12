Mark-Viverito no tendría planes de ser candidata a la gobernación de Puerto Rico

En una rueda de prensa celebrada el viernes, la actual presidenta del Concejo Municipal de la Gran Manzana no descartó una posible candidatura a la alcaldía de la ciudad de Nueva York en enero de 2022.

A finales de diciembre, la actual presidenta del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, terminará su labor en el órgano legislativo de la Gran Manzana. Y para sorpresa de muchos, su futuro podría estar más cerca de la ciudad de los rascacielos que de su natal Puerto Rico.

Mark-Viverito dijo durante una conferencia de prensa que no aspirará a la gobernación de la isla, pese a su compromiso y liderazgo durante la crisis de la isla tras el paso del huracán María.

La funcionaria demócrata le explicó a El Diario de Nueva York que “ yo creo que puedo servir mejor aquí (Nueva York) y ampliar la voz de Puerto Rico“.

Sin embargo, lo que no descartó Mark-Viverito es una posible candidatura a la alcaldía de la ciudad en enero de 2022, cuando finalice el término de Bill de Blasio.

“Las conversaciones se darán. Yo no voy a cerrar la puerta de una conversación de una posición electoral en el futuro en Nueva York”, puntualizó la oriunda de Bayamón.

En noviembre, durante una entrevista con el Daily News, la actual presidenta del Concejo Municipal ya había dado pistas de lo que sería su futuro. Siempre ayudando a su comunidad en Puerto Rico, pero sin la necesidad de aspirar a un puesto de poder en la isla.

"No debería haber una suposición automática de que, como soy un funcionario electo ahora, de alguna manera estoy tratando de usarlo como plataforma para otra cosa. Estoy hablando porque mi gente se merece algo mejor. Merecemos respeto y merecemos el mismo trato y voy a usar mi voz para plantear eso, por lo que no debería haber una suposición de que me estoy postulando para un cargo", dijo Mark-Viverito en la entrevista.