Irma, María, Ada Monzón y Despacito, entre los temas más buscados por los boricuas en Google en 2017

Los huracanes Irma y María, la meteoróloga Ada Monzón, FEMA, Despacito y el Clásico Mundial de Béisbol están entre los temas más buscados por los puertorriqueños en Internet este año, según el recuento anual de Google Trends.

Las tendencias en búsqueda 2017 están encabezadas por el “huracán Irma”, término que tuvo su pico en la semana del 3 al 9 de septiembre, la semana que el ciclón azotó a la isla, según el reporte de Trends.

El término “huracán María”, el ciclón que destruyó la isla luego de que Irma la ablandara dos semanas antes, quedó en la quinta posición del ranking, con su pico entre el 17 y 23 de septiembre.



Fue superado por otros términos relacionados a la temporada ciclónica y sus efectos sobre la isla como “ FEMA”, “NOAA hurricane” y “Disaster Assistance”.

Otros temas que también interesaron a los boricuas en el buscador estuvieron relacionados a los ciclones, como “Ada Monzón”, la meteoróloga posiblemente más querida por los puertorriqueños, “Departamento de Educación” y también “Eclipse Solar”.

El “Clásico Mundial de Beisbol” y uno de sus protagonistas, el receptor Yadier Molina, también formaron parte de las tendencias en los deportes y personajes.

En las preguntas del año destacó el tema del eclipse solar parcial visto en la isla el pasado mes de agosto “¿Qué es un eclipse solar?” y preguntas sobre los ciclones “¿Cómo se forman los huracanes?”



En el ámbito artístico los usuarios buscaron sobre todo las letras del éxito internacional “Despacito” y de “Tú no metes cabra”, de Bad Bunny.

A continuación la lista completa:

Tendencias 2017

1) Huracán Irma

2) FEMA

3) NOAA hurricane

4) Disaster Assistance

5) Huracán María

6) Clásico Mundial de Béisbol

7) Departamento de Educación

8) Ada Monzón

9) 13 reasons why

10) Eclipse solar

Acontecimientos del año

1) Huracán Irma

2) Huracán María

3) Clásico Mundial de Béisbol

4) Eclipse solar

5) Super Bowl

6) Huracán Jose

7) Miss Universe

8) Serie del Caribe

9) Huracán Hugo

10) Oscars

Personajes



1) Ada Monzón

2) Yadier Molina

3) Javier Báez

4) Chester Bennington

5) Aaron Hernández

6) Gal Gadot

7) Bad Bunny

9) Bill Paxton

10) Carlos Beltrán

Preguntas del año

1) Qué es un eclipse solar

2) Qué es ciencia

3) Qué es un eclipse lunar

4) Cómo se forman los huracanes

5) Cómo prepararse para un huracán

6) Cómo hacer un resume

7) Cuándo es el día de las madres

8) Cuándo es semana santa

9) Dónde está el huracán Irma

10) Dónde está mi reembolso

Deportes

1) Clásico Mundial de Béisbol

2) Super Bowl

3) Yadier Molina

4) Javier Báez

5) Baloncesto Superior Nacional



6) Serie del Caribe

7) Aaron Hernández

8) Mayweather vs Mcgregor fight

9) NBA Playoffs

10) Carlos Beltrán

Letras de canciones

1) Despacito

2) Tu No Metes Cabra

3) Desperté sin tí

4) Que me falte todo menos tu presencia

5) 0 sentimientos

6) Escápate Conmigo

7) La última vez

8) Ahora Dice

9) Soy Peor

10) Tu No Vive Así

Música

1) Chester Bennington

2) Linkin Park

3) Bad Bunny

4) Despacito

5) Escápate Conmigo Remix

6) Chris Cornell

7) Vico C

8) Soy Peor Remix

9) Tu No Metes Cabra Remix

10) Lil Peep

Series y Novelas

1) 13 Reasons Why

2) Elif

3) Kara Para Ask

4) El Secreto de Feriha

5) Amar es Primavera

6) Iron Fist

7) Frontier

8) Game of Thrones

9) José de Egipto

10) Cesur ve Güzel

Películas

1) Wonder Woman

2) It

3) Beauty and the Beast

4) Logan

5) Justice League

6) Guardians of the Galaxy

7) John Wick

8) Fifty Shades Darker

9) Moana

10) Dunkirk