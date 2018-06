¿Murieron 4,645 personas en Puerto Rico como dice Harvard? No exactamente. Las cifras son más complicadas.

Pero tras recibir un sinnúmero de preguntas y peticiones de entrevistas, los autores del estudio de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, publicado en el New England Journal of Medicine , decidieron publicar un compendio de las dudas más comunes que estaban recibiendo y sus respuestas. En este compendio clarifican: no, el estudio no dice que hayan muerto 4,645 personas, sino que provee un rango estimado basado en encuestas que hicieron en la isla de una muestra representativa y que después extrapolaron al resto de la población.

¿Cómo hicieron el estudio y por qué la confusión?

Muchos de los reportes pasados, de The New York Times y otros medios, arrojaban una cifra hasta 15 veces más alta que la oficial, alrededor de 1,000 y no 64. Estos además estaban basados en conteos precisos y no en estimados. Aunque el estudio de Harvard fue llevado a cabo con entrevistas de la población que son útiles, no mencionar que los resultados eran parte de un rango no es útil para saber qué exactamente ocurrió en Puerto Rico tras el paso de María.