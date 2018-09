Hernández no dio explicaciones sobre por qué FEMA cambió de opinión en cuanto a tener agua almacenada para otra posible emergencia y luego decidieran declararla como exceso.

La calidad del agua

Un día antes, Pesquera reconoció que no sabía que el agua embotellada había permanecido a la intemperie durantes semanas.

Hernández dijo que el cargamento que se ve en las imágenes, no necesariamente es el que estaba allí desde febrero. "Pusimos paletas e ibamos sacando y metiendo, no fueron las mismas que permanecieron ahí siempre. Estuvimos dando agua hasta mayo", explicó.

Sin embargo, el portavoz de FEMA reconoció que no tienen conocimiento de la condición del agua. "No te puedo decir que todo el agua estaba buena pero tampoco te puedo decir que toda el agua estaba mala", respondió a un grupo de periodistas.

Y ahora, ¿qué?

Sobre los costos de este incidente, Hernández dijo que no tiene respuesta aún. "No puedo decirte todavía porque aún no losabemos, estamos siguiendo los procedimientos para ver cómo colocar el agua y seguir con la investigación".