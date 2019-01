Imagina que uno de tus seres queridos muere y que ese sufrimiento y dolor no se alivia con el tiempo sino que se prolonga, porque debes esperar por más de 20 días a que la morgue te entregue sus restos. Eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, donde la espera promedio para que el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) le entregue el cadáver de una persona cercana a sus familiares varía entre dos y tres semanas: una crisis de acumulación de cadáveres.

Familias desesperadas protestaron este martes frente al NCF en San Juan para requerir acción inmediata de parte del gobierno. "Gobernador, póngase en nuestros zapatos y dígame si le duele. Tome conciencia", decía una de las pancartas de los manifestantes.

Una de las familias que protestaba recibió la notificación de que en la tarde la funeraria podía pasar a recoger los restos de su hijo, quien murió el 11 de enero.

José García, de 43 años, encabezó junto a su familia la protesta vistiendo camisetas con la foto de su hijo fallecido Luis García, de 21 años, a quien apodaban 'Gordo'. La familia también exhibía un enorme retrato del joven, quien presuntamente murió a causa de un infarto masivo.

"El sufrimiento es mucho"

El padre conversaba con Univision Noticias cuando recibió la notificación de que ya se le había practicado la autopsia a su hijo. De inmediato, el hombre publicó un comentario en su cuenta de Facebook para anunciar que el cuerpo sería velado a partir de la 1:00 pm del miércoles en la funeraria.

"Me acaban de decir que hoy mismo nos lo entregan. Siempre que llamaba me decían que no estaba en la lista del día y que era la única información que me podían dar", dijo García, quien aseguró sentirse más aliviado después de esperar por 18 días y decidir acudir a la protesta.

García señaló que temía, sin embargo, no poder abrir el ataúd en el velatorio.

"En ese proceso estamos. La funeraria viene a recogerlo y d epende del estado en que se encuentre sabremos si se puede o no abrir la caja", indicó.

"El sufrimiento es mucho porque lo más grande es perder un hijo, pero ese dolor se triplica por la espera y por las fotos que salieron (en redes) de los cuerpos en el piso (dentro de bolsas blancas). Uno rápido piensa si la persona en ese saco puede ser el hijo de uno", dijo el hombre, visiblemente afectado.

Brenda Gerena también participó en la protesta. Llegó a Ciencias Forenses como en días pasados, pues hace dos semanas que el cadáver de su hijo de 25 años se encuentra allí.

"Vengo a preguntar por qué supuestamente todavía no está en turno de la lista (de autopsia). Es doloroso porque después uno no lo puede velar bien porque, como ha pasado en otros casos, los entregan descompuestos", dijo Gerena, cuyo hijo murió en un accidente de tránsito.

El problema principal es la falta de recursos, pues el NCF cuenta con cinco patólogos forenses regulares y otros cinco por contrato. La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, Brenda Zayas, precisó que en este momento hay 100 cuerpos en espera de revisión para determinar "si le hace autopsia o el examen externo médico". La autopsia es un proceso más largo.

"Los números (de cadáveres) varían constantemente porque en la medida en que llegan cuerpos y se trabajan también se entregan a funerarias y familiares", dijo Zayas en declaraciones enviadas a Univision Noticias.

El Negociado de Ciencias Forenses cuenta con un presupuesto anual de alrededor de 14 millones de dólares, pero el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha dicho que a partir de abril no tendrá dinero para pagar la nómina de los empleados.

A ese panorama sombrío se suma que el sindicato de empleados del NCF ha denunciado que en la actualidad hay 300 cadáveres en las instalaciones, por lo que han traído contenedores para almacenarlos, como evidencian las fotografías de la parte posterior del Instituto.

"Uno quiere cerrar este capítulo"

La funcionaria salió de su oficina a tratar de apaciguar los ánimos de los manifestantes, pero su esfuerzo no amilanó la protesta.

"Quiero que sepan que en el Instituto hay muchas personas que hemos pasado por lo mismo que ustedes están pasando. Yo también tuve familiares viniendo a Ciencias Forenses. En ese momento, no tenían que esperar dos ni tres semanas, pero tuvimos que esperar quizás unos siete días y esos siete días parecían siete semanas o siete meses", reconoció sobre la espera que ahora es más prolongada.

"Así que quiero que entiendan que estamos conscientes de su dolor, que estamos tratando de hacer las cosas lo más rápido considerando las limitaciones (de recursos) que a veces hay. Los patólogos y los auxiliares están en la intención de dar el tiempo necesario. A veces se quedan más tiempo, pero no siempre pueden", destacó Zayas.

Precisó que este fin de semana, se atendieron 62 casos de autopsias o exámenes médicos y que están tratando de acelerar los casos, pero cada uno es distinto y algunos requieren más tiempo que otros.

También indicó que entre este miércoles y jueves se abrirá un centro de llamadas para que las familias con su número de caso puedan darle seguimiento a la situación de su familiar.

Pero algunos no se conforman con esa respuesta. Stephany Quiñones le aseguró a Univision Noticias que no se iría de la dependencia hasta obtener una respuesta de cuánto tiempo más tardarán en entregarle el cuerpo de su hermano, de 23 años. El joven fue asesinado el pasado 10 de enero y desde entonces no le han dicho en qué etapa del proceso se encuentra.

"Lo único que me dicen es que tengo que esperar que le hagan la autopsia. Yo llevo 19 días viniendo aquí y no me han dicho cuándo me lo van a entregar. Esto es bien difícil porque uno quiere cerrar ese capítulo y es bien injusto. ¿Cuándo me lo van a entregar, cuando el cuerpo esté descompuesto?", sentenció Quiñones de 26 años.