"Yo estoy triste por mi Puerto Rico mamá": Video de un niño orando por la paz conmueve a las redes sociales

Las primeras dos semanas de enero han sido de extrema preocupación para los puertorriqueños por una violencia que parece no tener freno en la isla. Aunque las cifras oficiales muestran que han ocurrido menos asesinatos en el mismo periodo del año pasado muchos de ellos han sido captados en video y reproducidos en las redes sociales .

"Papá Dios me da tristeza como están las calles de Puerto Rico. me da tristeza como están matándose personas en las calles. Me da miedo salir con mi familia, que nos vaya a pasar algo en las calles", exclama el niño ante el llanto de su madre que le pide que continúe.