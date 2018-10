Un padre que lleva una más de una década buscando justicia

El hombre, quien dijo que su hijo tendría ahora 45 años de edad, agradeció a los investigadores, al sistema judicial y a la prensa por no dejar morir el caso, cuyas acusaciones se presentaron en 2008, aunque pasó una década antes de que se pudiera celebrar el juicio en su fondo debido a que Aúrea evadió la justicia mudándose a Florencia, Italia, en verano de 2006.

"Con este veredicto se cierra un círculo"

La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, se expresó satisfecha y reconoció, a preguntas de Univision Noticias, que no se esperaba la estrategia de la defensa de sentar a Aúrea a declarar en el banquillo de los testigos.



“Con este veredicto en la tarde de hoy se cierra ese círculo que empezamos tantos años atrás cuando sacamos de la cárcel a Jonathan Román que era un inocente que no había cometido un delito y ahora estamos logrando que vayan a la cárcel los verdaderos responsables. Quiero dar gracias al señor Anhang (padre) que nunca se quitó”, destacó Rodríguez. “Yo no me lo esparaba, nunca”, que ella se sentara a declarar, reconoció.