¡Duró poco! Usain Bolt se retiró del fútbol: “Fue bonito mientras duró”

“Fue una buena experiencia. Disfruté siendo parte de un equipo. Es tan diferente al atletismo... no quiero decir que no me lo creí, pero no creo que lo hiciera como quería. Aprende la lección, vive y mejora”, dijo Bolt, ganador de ocho medallas de oro y que el año pasado logró su gran sueño: ser futbolista profesional.