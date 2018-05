Actriz de la serie 'Roseanne' regresa a Twitter para atribuir sus mensajes racistas a las pildoras para dormir

No habían transcurrido 14 horas después de cerrar su cuenta de Twitter tras la publicación de varios comentarios racistas que causaron la cancelación de la comedia 'Roseanne' en la cadena de televisión ABC, cuando la protagonista de la serie Roseanne Barr reabrió su cuenta en la red social para volver a disculparse por sus mensajes, que pareció atribuirlos a las píldoras que le han prescrito para dormir.

Barr, partidiaria del presidente Donald Trump tanto en la vida real como en la serie, ya se había disculpado antes por asegurar que la exasesora de Barack Obama, Valerie Jarrett, era el producto de una mezcla entre "El planeta de los simios" y el grupo islamista Hermanos musulmanes: "Como si ambos tuvieran un bebé".



El polémico tuit original fue borrado, pero su contenido igualmente fue conocido. Channing Dungey, presidenta del ABC Entertainment Group, propiedad de Disney, señaló en un comunicado que "lo que Roseanne escribió en Twitter es abominable, repugnante e inconsistente con nuestros valores, por lo que hemos decidido cancelar el show".

La propia Roseanne Barr así lo cree, aunque con matices o un amago de justificación. En una serie de mensajes de última hora de la noche del martes, Barr parecía endosar su mensaje racista a la píldora de dormir 'Ambien' (zolpidem), un somnífero que requiere receta médica.

"Chicos, hice algo imperdonable así que no me defiendan", escribió en un post el martes por la noche. " Eran las 2 de la mañana y yo estaba tuiteando eso con 'Ambien', en Memorial Day. También fui muy lejos y no quiero que se defienda, fue atroz. Indefendible. Cometí un error que desearía no haberlo hecho pero... no lo defiendas, por favor".





En otro tuit, la intérprete insistió en atribuir nuevamente su comportamiento a las píldoras: "Creo que Joe Rogan tiene razón sobre ambien. No son excusas por lo que hice (tuiteé) pero he hecho cosas raras como huevos estallar en la pared a las 2:00 am, etc".





Y en otro mensaje, se disculpa con todos los que han participado en la producción de serie y que han quedado en una situación incierta tras su abrupta cancelación. Antes, por la misma red social, había invitado a boicotear a la cadena ABC.



"Solo quiero pedir disculpas a los cientos de personas, escritores maravillosos (todos liberales) y actores talentosos que perdieron sus trabajos en mi programa debido a mi estúpido tuit. Estaré en el podcast de Joe Rogan el viernes".





En sus controversiales tuits anteriores, la actriz no solo señaló despectivamente a la exasesora del presidente Obama, sino que también aseguró que Chelsea Clinton está casada con un sobrino de George Soros.

La hija del expresidente Bill Clinton y la excandidata a la presidencia Hillary Clinton contestó afirmando que no tiene ninguna relación con el filántropo o su familia. Barr contestó llamando a Soros "nazi".

"Buenos días Roseanne. Mi segundo nombre Victoria, no Soros. Imagino que los sobrinos de Soros son gente encantadora, pero no estoy casada con ninguno. ¡Qué tengas un buen día!", le respondió Chealsea Clinton.

La comedia "Roseanne" logró altísimo niveles de sintonía en su primera temporada, de 1988 hasta 1997. El programa se repuso el 27 de marzo y alcanzó un éxito instantáneo atrayendo en el primer episodio a más de 18 millones espectadores.