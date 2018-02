"Maldito mexicano, si llamas a la policía te mato": El ataque a cuchillo que denuncia este hispano en Manhattan

MANHATTAN, Nueva York. - Tomás Jiménez, un padre mexicano de dos niños, denuncia que fue atacado con cuchillo cuando se dirigía a su casa luego de haber terminado su turno de trabajo en un restaurante de Manhattan.

Jiménez relata que en el ataque el hombre le gritó: "Maldito mexicano… te voy a matar".

"Me dio un golpe en el pecho, caí al suelo. Cuando miré hacia delante él tenía un cuchillo muy grande, me quería rayar la cara. Puse la mano y me rayó tres veces rápido. Cuando me levanté también lo hizo con mi pierna", recuerda.

Agregó que el sujeto le puso el arma en el estómago y le dijo: "Si llamas a la policía, te busco y te mato".

El hecho, ocurrido entre las calles Broome y Bowery el pasado lunes en la madrugada, es considerado por la víctima como un ataque de índole racial.

Jiménez describió al atacante como un hombre de tez oscura, de aproximadamente unos 6 pies de estatura y asegura que vestía una chaqueta negra.

La policía indicó que investiga el caso como robo y no como un incidente porque en el incidente hubo sustracción de objetos.

