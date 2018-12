Mujer hispana da a luz justo afuera del túnel de Midtown

Mientras la pareja conducía por el Long Island Expressway, Ivan Albarracin se percató que no llegarían a tiempo al hospital, y se detuvo junto a un vehículo de la MTA a pedir ayuda. "Comencé a manejar más y más rápido, vi al agente y pensé 'Me va a detener por exceder el límite de velocidad'" dijo el padre de la criatura, "me detuve y grité '¡Auxilio!'"