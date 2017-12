Sospechoso de robo pierde la vida en tiroteo en el que están involucrados un agente del FBI y un detective de NY

Nueva York. Sospecho de un robo a un banco perdió la vida tras ser herido de bala en un tiroteo en el que están involucrados un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y un detective de la policía de Yonkers, suburbio localizado a unas 20 millas al norte de la ciudad de Nueva York.

Reportes indican que el viernes por la noche, los agentes de la ley estaban llevando a cabo una investigación sobre un robo a una institución bancaria cerca de Van Cortlandt Park, entre McLean Avenue y Aqueduct Avenue, cuando sucedieron los hechos.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer los detalles del incidente.

Según fuentes citadas por NBC, los agentes intentaron detener al sospechoso para interrogarlo cuando presuntamente vieron que el hombre tenía un arma y le dispararon. De acuerdo con el medio una pistola fue recuperada en la escena.

De acuerdo con ABC 7, testigos refieren haber escuchado varias detonaciones de bala y el sonido del choque de un vehículo. Fuentes dijeron al medio que el presunto ladrón se subió a un auto y los oficiales trataron de arrestarlo, pero el sujeto intentó huir y al acelerar embistió varios automóviles de la policía.

En un escueto mensaje en Twitter, el FBI confirmó que los agentes estaban involucrados en el tiroteo que ocurrió mientras estaban llevando a cabo actividades policiales, indicaron que el sospechoso fue llevado a un hospital, donde murió más tarde, y que no darían más información por el momento.



An FBI NY Special Agent and an officer with the Yonkers Police Department were involved in a shooting in Yonkers, NY today while conducting law enforcement activity. The subject was taken to a hospital, where he later died. No further information will be released at this time.