Muere Erica Garner, la mujer que exigió justicia por la muerte de su padre hasta el último aliento

Erica Garner, activista e hija mayor de Eric Garner, un afroamericano asesinado en 2014 a manos de un policía en Nueva York, murió la mañana de este sábado en el hospital Woodhull de Brooklyn, según confirmaron sus familiares, a través de la que fuera su cuenta oficial de Twitter.



La mujer de 27 años estuvo hospitalizada y en coma desde el 23 de diciembre, cuando un ataque de asma le provocó un ataque al corazón, según informó la familia Garner al New York Daily News.



Pero ese no era el primer infarto de Erica, que ya había sufrido uno en agosto pasado, poco después de dar a luz: "Los médicos dijeron que el embarazo afectó aún más su corazón ya agrandado", explicaron al medio neoyorquino.

El padre de la conocida activista, Eric Garner, de 43 años, murió en Staten Island en julio de 2014, tras ser detenido por el oficial de policía Daniel Pantaleo bajo la sospecha de que vendía droga. Testigos de lo sucedido grabaron y difundieron un video del arresto en el que se ve cómo el oficial Pantaleo inmoviliza a Garner con una llave de estrangulamiento.





En el video, que pronto se hizo viral, se escucha a Garner repetir al menos 11 veces "No puedo respirar, no puedo respirar" antes de morir. Su caso fue uno de los que provocaron la efervescencia del movimiento civil Black Lives Matter, junto con el de otros afroamericanos víctimas de la violencia policial racista. Su última frase se convirtió en una consigna del grupo.

Erica se involucró en #BlackLivesMatter tras la muerte de su padre para exigir justicia para las víctimas de la violencia policial racista. Durante la carrera presidencial de 2016 apoyó al aspirante demócrata Bernie Sanders y participó en los videos de su campaña. Su cuenta de Twitter, que usaba como plataforma de difusión de sus mensajes, llegó a reunir unos 40,000 seguidores.



En Twitter, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color agradeció a Garner por " tomar una posición cuando tantos otros se sentaron".



Dear Erica, thank you taking a stand when so may others sat. Thank you for leading the charge when so many others faded into the background.

Your voice inspired many at age 27. We will NEVER let them forget you!#EricaGarner #SayHerName