Lo que debes saber hoy, lunes 21 de enero

8°

Prepárate para un inicio de semana peligrosamente frío

Aunque no hubo mucha nieve este fin de semana en la región, habrá frío extremo hoy en el área tri estatal, con fuertes vientos que lo harán sentir aún más gélido, por debajo de cero.

Demócratas rechazan oferta de Trump de legalizar a los DREAMers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

El presidente Trump ofreció extender las protecciones a los Soñadores, extendiendo el DREAM Act por 3 años. Esto, a cambio de obtener los 5.7 millones de dólares que necesita para financiar su muro. Sin embargo, aclaró que no se trataría de amnistía, si no de una simple extensión del programa. Los demócratas del congreso, liderados por Nancy Pelosi, se opusieron a su oferta, diciendo que es muy similar a otra propuesta que hizo hace un año. El cierre de gobierno ya cumple un mes, mientras tanto, ya excede los 30 días, y no muestra señales de terminar pronto.