Lo que debes saber hoy, jueves 24 de enero

52°

Espera un día muy lluvioso hoy

El departamento de emergencias emite una alerta de viaje debido a las lluvias

Un sueño hecho realidad

El presidente Trump pospone su discurso sobre el Estado de la Unión hasta después de que "el cierre haya terminado"

El retraso surge luego de un enfrentamiento con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Trump dijo en un par de tweets ayer por la noche que no está buscando un lugar alternativo "porque no hay lugar que pueda competir con la historia, la tradición y la importancia de la Cámara de Representantes". El cierre de gobierno, mientras tanto, ya lleva 34 días y se anticipa que los trabajadores federales no recibirán su cheque de pago por segunda ocasión.