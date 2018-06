Fue atropellada por un carrito de compras hace siete años y ahora recibirá 45 millones de dólares por los daños

Reporta New York Post que la agente de bienes raíces dedicada a la filantropía, aunque tembló de emoción cuando fue anunciado el veredicto, no derramó una sola lágrima pues un efecto secundario del daño cerebral que sufrió por causa del accidente, la dejó incapacitada para llorar.

Un accidente fatal

"Ha sido un largo, largo camino", dijo la víctima a New York Post . El 30 de octubre de 2011, Marion Hedges y su hijo Dayton, estaban comprando caramelos de Halloween para niños pobres en el East River Plaza, centro comercial al este de Harlem, cuando dos adolescentes arrojaron el carrito de compras desde 79 pies de altura, a la salida de una tienda Target.

Un video muestra cómo tres jovénes estaban juntos en una pasarela del cuarto nivel del centro comercial justo antes de lanzar el carrito de compras. The New York Times asegura que puede apreciarse cómo uno de ellos intentó evitar que los otros dos arrojaran el carrito que se atascó brevemente y requirió de un empujón final.

Un interminable proceso judicial

Cuenta The New York Law Journal , que un jurado de tres hombres y tres mujeres, solo tardó tres horas y media en dar su veredicto. Consideraron que el 65 por ciento de la culpa le corresponde a los dueños del 'East River Plaza Shopping Center', el 25 por ciento a la compañía de seguridad y el 10 por ciento a los dos jóvenes.

Jury Awards $45M for Woman Left Brain Damaged by Falling Shopping Cart https://t.co/qyGrS2zr4g

La juez Carmen St. George quedó impresionada por la actitud de Marion Hedges durante todo el proceso, señaló The New York Post. "Creo que nos has mostrado a todos cómo vivir frente a la adversidad", le dijo al final del juicio, después de veredicto.