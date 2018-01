Internet

Gobernador de NY ordena garantizar la neutralidad en internet mediante decreto

The Associated Press

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pronuncia su discurso del situación del estado 2018. The Associated Press

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una orden ejecutiva este miércoles para asegurarse de que el Estado solo contrate a proveedores de servicio de internet que cumplan con los principios de la neutralidad en la red.

La medida surge un día después de que legisladores estatales de Nueva York presentaran un proyecto de ley similar que buscaba contrarrestar la decisión tomada en diciembre pasado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que dejó de garantizar la neutralidad en internet como política pública.

La neutralidad en internet es el principio que garantiza a todas las páginas web la misma capacidad de distribución de sus contenidos, independientemente de la naturaleza o tamaño de su creador, ya sea el blog de un usuario en Alaska o el gigante de mensajería Whatsapp.



La FCC suprimió a finales del año pasado un reglamento propio que garantizaba dicha neutralidad, permitiendo a los proveedores de internet dar preferencia en la red a sus propios negocios en detrimento de otros, cobrar más por mayor velocidad en la red y discriminar a aquellos que no favorezcan sus intereses.

Por ejemplo: proveedores gigantes como Verizon podrían desde ahora favorecer el acceso en la red a sus empresas Yahoo y AOL y bloquear el acceso a Google, su competencia.

O Comcast podría ofrecer servicios de internet a la carta, como ocurre en la televisión por cable, con acceso a páginas web básicas como Google por una mensualidad fija y pago adicional por acceso a páginas premium, como tal vez Netflix o Facebook.

Al eliminar el principio de neutralidad en la red el año pasado la FCC prohibió a los estados proclamar leyes para restablecerlo, pero Cuomo espera poder darle la vuelta al asunto exigiendo la neutralidad como requisito en los contratos que otorga su Gobierno.



“La peligrosa decisión de la FCC va contra los valores fundamentales de nuestra democracia y Nueva York hará todo lo que esté en nuestro poder para proteger la neutralidad y el libre intercambio de ideas”, dijo Cuomo en un mensaje anunciando la firma de la orden.

“Con esta orden ejecutiva reiteramos nuestro compromiso con la libertad y la democracia y ayudamos a garantizar que la internet permanezca libre y abierta para todos”, agregó el Gobernador.

La orden de Cuomo es similar a una firmada el lues pasado por el gobernador de Montana, Steve Bullock.

Varios estados intentan también restablecer la neutralidad en la red y 21 estados y el Distrito de Columbia, encabezados por el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, han demandado a la FCC para revocar su decisión.

Empresas como AT&T, Verizon o Comcast no se pronunciaron de inmediato sobre la orden de Cuomo pero el martes el presidente y director ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, dijo que su empresa está comprometida con una internet abierta y pidió al Congreso que legisle una carta de derechos de los usuarios de la red para dejar establecidas ciertas garantías para los consumidores y proveedores.

“AT&T está comprometida con una internet abierta. No bloqueamos páginas web. No censuramos contenido online. No regulamos (la velocidad del tráfico), no discriminamos o degradamos el desempeño de las redes basados en el contenido. Punto”, dijo Stephenson.



“Hemos estado comprometidos públicamente con estos principios durante más de 10 años y seguiremos acatándolos proveyéndoles a nuestros consumidores la experiencia abierta en internet a la que están acostumbrados”, agregó el ejecutivo.