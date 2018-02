Muerte de niña de 5 años pone en alerta a distrito escolar de Nueva Jersey ante la influenza

Las autoridades aún esperan la autopsia para confirmar la causa de la muerte de la pequeña, pero ya han puesto en aviso a la comunidad de North Bergen. "Pedimos a los padres que no envíen a sus niños a la escuela si tienen síntomas de gripe y que los lleven al médico”, dice comunicado del distrito escolar.

Un distrito escolar en Nueva Jersey anunció que toma medidas extraordinarias contra la influenza luego del fallecimiento este lunes de una estudiante de 5 años de edad que tenía síntomas de gripe aunque aún no se ha confirmado si fue víctima de la enfermedad.

La estudiante, que no ha sido identificada, estaba en el kinder de la escuela Lincoln en la localidad de North Bergen, ubicada en el condado de Hudson, que es uno de los más afectados del estado con un total de 912 casos de influenza confirmados hasta el pasado 3 de febrero, según el informe más reciente del departamento de Salud de Nueva Jersey.

Funcionarios de la localidad esperan resultados de una autopsia para determinar el motivo de la muerte de la niña.





Por su parte, el distrito escolar de North Bergen envió a la comunidad un mensaje confirmando que la niña fallecida era estudiante del distrito y que han estado tomando medidas extraordinarias para evitar que la enfermedad que ha causado la muerte de 65 niños en todo el país se propague en los planteles de la ciudad.

"Hoy es un día triste en el Distrito Escolar de North Bergen porque perdimos a uno de nosotros”, dice el mensaje publicado en Facebook por el superintendente de escuelas, George Solter.

“Quiero expresarle nuestro más profundo apoyo a la familia de nuestra estudiante. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con ustedes en este momento tan difícil”, agregó Solter.



El superintendente explicó que el distrito ha tomado medidas durante las últimas tres semanas para evitar que la epidemia se extienda en las escuelas, desinfectando con cloro cada pupitre, perilla, tirador, inodoro, lavamos y otras superficies de los planteles escolares.

“También pedimos a los padres que no envíen a sus niños a la escuela si tienen síntomas de gripe y que los lleven al médico”, agregó Solter. El funcionario agregó que el departamento Salud de North Bergen está aplicando gratuitamente vacunas de gripe a los residentes del lugar.



Familiares de estudiantes que asisten a la Lincoln dijeron a Univision que están molestos porque la escuela no les ha dado suficiente información y por que tampoco les dijo que estaban tomando medidas extraordinarias contra la gripe antes de que se conociera la muerte de la niña.



“Yo creo que no lo dijeron para no crear un pánico, para no sacar a todos los niños de la escuela”, dijo un representante a Noticias 41.

Hace poco más de una semana el distrito escolar de Branchburg, en Nueva Jersey, cerró tres escuelas y dejó sin clases a unos 2,000 estudiantes por un brote de influenza entre choferes del transporte escolar.

Desde el pasado mes de octubre hasta el 3 de febrero el estado de Nueva Jersey ha reportado 10,418 casos confirmados de influenza y ha registrado una muerte pediátrica, de una niña de cuatro años de edad no identificada.

El vecino estado de Nueva York ha reportado cuatro muertes pediátricas confirmadas y Connecticut una.