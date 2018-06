Un Dunkin' Donuts en Baltimore propuso concurso racista y a las dos horas tuvo que pedir disculpas

Some question sign posted at Baltimore Dunkin Donuts store https://t.co/0GFGxtYxKc pic.twitter.com/6F4KrNwfIS

Nunca imaginó que el anuncio iba a provocar el efecto contrario, informó WBAL-TV Canal 11 . La indignación de los clientes no se hizo esperar.

El letrero publicado por la franquicia ubicada en el 'Greenspring Tower Square' en Baltimore, provocó también una avalancha de tuits en su contra. No tuvieron más remedio que retirar el anuncio de la tienda.

La reacción de los clientes

"Son amables, educados y hacen su trabajo", reclamó Reagan Greenberg. "Incluso si no fueron corteses, no hay razón para no hablar en su lengua materna o en el idioma que quieran".