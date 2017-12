Nueva York es para todos, dice el alcalde, tras el ataque a un mexicano por hablar español

Esta semana un mexicano fue acuchillado cuando regresaba a su hogar con su pareja, luego de una fiesta Navideña. La víctima, quien pidió no ser identificada, relató que el ataque se produjo tras una discusión en el metro porque les reprocharon que iban hablando en español .

Este domingo, un mensaje en la cuenta oficial de Twitter del alcalde Bill de Blasio rechazó la intolerancia: "Esta es una ciudad para todos , incluyendo a nuestros vecinos que hablan español. Aquí no hay lugar para el odio y la discriminación".

El aviso de De Blasio también fue compartido en inglés.



La policía hizo público un video del sospechoso, y en la misiva del alcalde se pide que quienes tengan información llamen al 800-577-TIPS. El atacante fue descrito como de tez oscura, de 20 a 30 años de edad, con pantalón deportivo color gris, chamarra negra, tenis y una malla en la cabeza color negro.

¿Has sido víctima de un incidente de odio? Denuncia aquí tu caso.

El incidente ocurrió el martes en la madrugada en El Bronx. La pareja mexicana, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que iba en la línea 4 del sistema de transporte subterráneo de la ciudad cuando una mujer empezó a criticarlos por hablar en español.

Entonces, intervino otro hombre. “Él nos dijo en inglés ‘oh, now you’re going to see how we do it in the hood’ (ahora vas a ver cómo lo hacemos en el barrio)", agregó la mujer víctima del ataque. "Sí, es una amenaza”.



La mujer se bajó en un estación y luego los mexicanos dejaron el tren en la calle 183, donde el hispano fue acuchillado por quien luego identificaron como el hombre que los había amenazado.

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York registró un aumento exponencial en los incidentes discriminatorios en el 2016 y detectó una tendencia similar en el 2017. A mediados de año lanzó incluso una campaña para evitar ataques de ese tipo en el transporte público de la ciudad.

