Alerta en Nueva York por dos turistas con sarampión que visitaron centros de los testigos de Jehová

El Departamento de Salud del estado de Nueva York emitió una alerta por posible contagio de sarampión dado que dos turistas europeos recorrieron algunas partes del estado y pudieron contagiar a varias personas.

Las autoridades indicaron que los dos turistas visitaron el Kingdom Hall, un templo de los testigos de Jehová ubicado en Brooklyn, el 15 de abril entre las 10:00 am y las 2:00 pm. También estuvieron en el Centro Mundial de Testigos de Jehová, condado de Orange, entre las 11:00 am y las 4:30 pm el 16 de abril. Al otro día acudieron al Centro Educativo Watchower en Patterson, entre las 10:00 am y las 4:00 pm.

"Cualquier que haya visitado dichas ubicaciones puede haber estado expuesto al sarampión", dijo en un comunicado el Departamento.

Aunque el riesgo de desarrollar sarampión es muy bajo para las personas que fueron vacunadas o que son inmunes porque tuvieron la enfermedad, las autoridades advierten que una persona que sienta fiebre, erupción cutánea, tos, conjuntivitis o secreción nasal, debe llamar inmediatamente a su médico para realizarse pruebas y determinar si está contagiado.

"Deben llamar a su proveedor de atención médica, a una clínica local o a un departamento de emergencia local antes de buscar atención en el lugar. Esto ayudará a evitar que otros en dichas instalaciones estén expuestos a la enfermedad", aconsejó el Departamento en un comunicado.



El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus que se transmite por contacto directo con secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas. Las personas se consideran infecciosas desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción.

Los síntomas del sarampión generalmente aparecen de 10 a 12 días después de la exposición, pero este margen de tiempo puede adelantarse o retrasarse en algunos casos.

Las autoridades de salud aseguran que la mejor forma de prevenir el sarampión es recibir dos dosis de la vacuna MMR para estar completamente protegido. Generalmente, la primera dosis de la vacuna debe administrarse a los 12-15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años de edad, aunque las personas también pueden vacunarse en el transcurso de su vida.

En el Estado de Nueva York, se requiere la inmunización contra el sarampión de los niños matriculados en escuelas, guarderías y prejardín de infantes. Desde agosto de 1990, los estudiantes universitarios también deben demostrar inmunidad contra el sarampión.

