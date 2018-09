Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones primarias estatales de Nueva York

Mejor conocida por interpretar a Miranda Hobbes en ‘Sex and the City’, aspira representar a los azules, pero estará presente en las elecciones generales apoyada por el Partido de las Familias Trabajadoras (WFP). Anunció su postulación en marzo presentándose como la alternativa progresista al actual gobernador, a quien ha criticado abiertamente, además de responsabilizarlo de la división temporal del partido demócrata a través de la Conferencia Democrática Independiente (IDC), grupo creado en el senado azul estatal que le dio el apoyo y, en consecuencia, la mayoría a la facción republicana. Se considera socialista demócrata según Politico y cuenta con el respaldo del capítulo de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA). "Me encanta Nueva York. Nunca he querido vivir en otro lugar. Pero algo tiene que cambiar”. Opina que se deben aumentar los recursos para la educación y la salud, solucionarse los problemas del metro, legalizar la marihuana y derogar el ICE. Se identifica como bisexual y activista política en temas como el aborto, problemas LGBTQ, educación y asuntos raciales.